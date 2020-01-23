Себальос намерен досрочно завершить аренду в «Арсенале»

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос, играющий на правах аренды за «Арсенал», намерен досрочно покинуть лондонский клуб, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, хавбек недоволен количеством своего игрового времени в команде и рассматривает варианты с переходом в другой клуб. Себальос знает, что он не сможет попасть на летний чемпионат Европы, если он не будет получать достаточно игровой практики. Это главная причина, по которой полузащитник хочет закончить арендное соглашение с английским клубом, к которому присоединился в начале сезона.

Даниель Себальос перешёл в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». Клуб из Мадрида заплатили за футболиста € 16,5 млн.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи.