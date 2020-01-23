Фердинанд: дети по всей Англии теперь не будут носить футболки «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил разочарование игрой «красных дьяволов» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», завершившемся победой гостей со счётом 2:0.
«Дети в школах по всей Англии теперь не будут носить футболки «Юнайтед». Они не захотят прийти на стадион и поддержать команду после того, что мы увидели. Этого не произойдёт. Болельщики уходят с трибун на 85-й минуте. Это позор», — цитирует Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.
«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка и потерпев второе поражение подряд, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков.
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