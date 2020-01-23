«Милан» отказал в аренде Пёнтека «Тоттенхэму» и «Атлетико»
«Милан» рассматривает вариант только с продажей нападающего Кшиштофа Пёнтека, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации источника, «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико» были намерены взять футболиста в аренду, но итальянцы ответили отказом, так как «Милан» планирует выручить от продажи польского форварда € 28-30 млн. Ранее появилась информация, что в связи с большим количеством травм форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед».
Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти) и не отметился результативными передачами.
Переговоры «Тоттенхэма» и «Милана» по Пёнтеку зашли в тупик
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