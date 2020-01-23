«Арсенал» намерен предложить Мартинелли новый контракт на фоне интереса «Реала»

Нападающему «Арсенала» Габриэлу Мартинелли в ближайшее время могут повысить зарплаты, сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, форвард английской команды впечатлил клуб своей игрой, и «Арсенал» может троекратно увеличить зарплату игрока, чтобы охладить интерес со стороны «Реала», который, как полагают, оценивает Мартинелли примерно в € 60 млн.

Сообщается, что уже ведутся переговоры, чтобы вознаградить Мартинелли повышением зарплаты с € 12 тыс. в неделю до € 36 тыс. Нынешний контракт бразильца рассчитан до 2024 года.

В нынешней кампании Габриэл Мартинелли забил 10 голов за «Арсенал» во всех соревнованиях. Лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 24 турах.

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