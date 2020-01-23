«Арсенал» намерен предложить Мартинелли новый контракт на фоне интереса «Реала»
Нападающему «Арсенала» Габриэлу Мартинелли в ближайшее время могут повысить зарплаты, сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник, форвард английской команды впечатлил клуб своей игрой, и «Арсенал» может троекратно увеличить зарплату игрока, чтобы охладить интерес со стороны «Реала», который, как полагают, оценивает Мартинелли примерно в € 60 млн.
Сообщается, что уже ведутся переговоры, чтобы вознаградить Мартинелли повышением зарплаты с € 12 тыс. в неделю до € 36 тыс. Нынешний контракт бразильца рассчитан до 2024 года.
В нынешней кампании Габриэл Мартинелли забил 10 голов за «Арсенал» во всех соревнованиях. Лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 24 турах.
Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»
Грубейшая ошибка Канте позволила «Арсеналу» сравнять счёт в матче с «Челси»
Читайте также
- 23 января 2020
-
12:01
-
11:50
-
11:27
-
11:15
-
10:52
-
10:27
-
10:17
-
09:45
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:57
-
05:51
-
04:43
-
04:24
-
04:07
-
03:46
-
03:31
-
03:01
-
02:49
-
02:34
-
02:08
-
01:20
-
01:01
-
00:44
-
00:35
-
00:28
-
00:23
-
00:22
-
00:10
-
00:03
Партнерский контент