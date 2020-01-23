Сарри — о Роналду: нужно отдать должное его матери за создание примера для подражания

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о форварде команды Криштиану Роналду после победы в четвертьфинале Кубка Италии над «Ромой» (3:1).
«Криштиану явно находится в превосходном физическом и психологическом состоянии, раз забивает с такой частотой. Не вижу, в чём ему ещё можно прибавить в плане индивидуальной игры. Если только в обороне.
Не могу приписать в свои заслуги его нынешнее состояние и форму. Нужно отдать должное матери Роналду за создание такого примера для подражания», — приводит слова Сарри Football Italia.
В этом сезоне Криштиану Роналду принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Он забил 16 голов и стал автором двух результативных передач. «Ювентус» занимает первое место в Серии А. Подопечные Маурицио Сарри в 20 турах чемпионата набрали 51 очко.
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