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Гари Невилл: «МЮ» должен дать Сульшеру время. Для хоть какого-то успеха нужны два новичка

Гари Невилл: «МЮ» должен дать Сульшеру время. Для хоть какого-то успеха нужны два новичка
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, поделился мыслями о положении клуба после поражения от «Бёрнли» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (0:2).

«Этот результат должен вызвать серьёзное беспокойство. Думаю, клуб должен дать время Сульшеру. Нынешний состав видится мне юным и неопытным. Есть ощущение, что ожидания давят на игроков. Думаю, «Юнайтед» нужны два приобретения в зимнее трансферное окно, чтобы добиться хоть какого-то успеха в этом сезоне.

У этой команды есть моменты, когда я думаю: «Они двигаются в правильном направлении». Молодой состав, в игроках чувствуется энергия. Всё дело в нехватке качества. «Юнайтед» сейчас находится там, где находится, и людям нужно принять это», — цитирует Невилла Goal.com.

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