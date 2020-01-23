Гари Невилл: «МЮ» должен дать Сульшеру время. Для хоть какого-то успеха нужны два новичка

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, поделился мыслями о положении клуба после поражения от «Бёрнли» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (0:2).
«Этот результат должен вызвать серьёзное беспокойство. Думаю, клуб должен дать время Сульшеру. Нынешний состав видится мне юным и неопытным. Есть ощущение, что ожидания давят на игроков. Думаю, «Юнайтед» нужны два приобретения в зимнее трансферное окно, чтобы добиться хоть какого-то успеха в этом сезоне.
У этой команды есть моменты, когда я думаю: «Они двигаются в правильном направлении». Молодой состав, в игроках чувствуется энергия. Всё дело в нехватке качества. «Юнайтед» сейчас находится там, где находится, и людям нужно принять это», — цитирует Невилла Goal.com.
- 23 января 2020
-
12:01
-
11:50
-
11:27
-
11:15
-
10:52
-
10:27
-
10:17
-
09:45
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:57
-
05:51
-
04:43
-
04:24
-
04:07
-
03:46
-
03:31
-
03:01
-
02:49
-
02:34
-
02:08
-
01:20
-
01:01
-
00:44
-
00:35
-
00:28
-
00:23
-
00:22
-
00:10
-
00:03