Уткин: удивляет, что агенты Кокорина ещё не инициировали расторжение контракта с «Зенитом»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.



«Ситуация с Кокориным не изменилась», «Зенит» подтверждает, что решение по Кокорину в силе» – что это означает? Смотрите. Что там думает «Зенит» и что вкладывается в эти слова – бог знает. Я не умею в этом разбираться, а официального заявления клуба ни в какой форме нет. Но когда говорится вот так – ребята, эти слова означают, что Кокорин – игрок «Зенита». Как только звучит слово «неизменно» – это ничего другого означать не может. Потому что аренда – это не соглашение между клубами, то есть двумя сторонами. Аренда по закону – это соглашение троих: клуб раз, клуб два и игрок. Больше никак. Поскольку совершенно очевидно из поступков сторон, что Кокорин не соглашался на аренду и его представители участия в диалоге не принимали (интервью человека-киселя, являющегося агентом игрока и по совместительству его отчимом, опубликовано), то неизменность — смотрите выше. Кокорин – игрок «Зенита».



И встреча Александра Медведева с Сергеем Семаком никак не может что-либо изменить в этом вопросе, если только Семак не стал за прошедшие сутки официальным представителем, сиречь агентом, злосчастного Кокорина. Мало того: по нормам ФИФА «Зенит» не может на время, оставшееся до окончания контракта, просто перевести его в дубль или отстранить от тренировок с командой. Самостоятельно «Зенит» может только разорвать контракт. На условиях, в нём прописанных. В этой связи что меня действительно удивляет, так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что не ясно-то, красавцы?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Чтоб не сел. Кокорин в «Сочи» — идеальное решение и для игрока, и для «Зенита» Егоров — о новых фокусах из Санкт-Петербурга и примере Дзюбы, который надо помнить.