Форвард «Вулверхэмптона» Траоре: если «Реал» или «Барса» позвонят, обязательно подумаю

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре прокомментировал свой уход из «Барселоны» и рассказал, планирует ли он вернуться в испанский чемпионат.
«Я провёл в «Барселоне» 10 лет, и у меня осталось много хороших воспоминаний. Я пришёл туда вслед за Неймаром. Были некоторые проблемы с клубом и недопонимания, поэтому я решил уйти, ведь хотел развиваться как игрок. Не хотел бы вдаваться в то, что произошло между мной и клубом. Тогда я принял такое решение и не жалею об этом.
Сейчас я планирую стать одним из лучших игроков в Англии и после этого хотел бы вернуться. Возвращение в «Барселону»? У меня нет никаких обид на клуб, так что почему бы и нет? Если «Реал» или «Барселона» свяжутся со мной, обязательно подумаю», — приводит слова Траоре AS со ссылкой на Cadena SER.
- 23 января 2020
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