«Севилья» купила 18-летнего нападающего «Баварии»
«Севилья» на своём официальном сайте объявила о приобретении у мюнхенской «Баварии» нападающего Риана Йоханссона.
Условия сделки между клубами на разглашаются. Андалусийцы заключили с 18-летним футболистом контракт, рассчитанный на шесть лет. Риан начнёт выступление в молодёжной команде «Севильи», но тренироваться будет также с основой.
Йоханссон выступал за молодёжную команду «Баварии» с 2017 года, а ранее был в академиях «Расинга» из Люксембурга и «Метца». В последние два межсезонья форвард находился в расположении главной команды мюнхенцев.
Йоханссон является гражданином трёх стран – Люксембурга, Ирландии и Швеции. Он успел сыграть за «молодёжки» всех трёх сборных, а в последний раз выходил на поле за Люксембург.
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