Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» купила 18-летнего нападающего «Баварии»

«Севилья» купила 18-летнего нападающего «Баварии»
Футбол / Испания 0

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о приобретении у мюнхенской «Баварии» нападающего Риана Йоханссона.

Условия сделки между клубами на разглашаются. Андалусийцы заключили с 18-летним футболистом контракт, рассчитанный на шесть лет. Риан начнёт выступление в молодёжной команде «Севильи», но тренироваться будет также с основой.

Йоханссон выступал за молодёжную команду «Баварии» с 2017 года, а ранее был в академиях «Расинга» из Люксембурга и «Метца». В последние два межсезонья форвард находился в расположении главной команды мюнхенцев.

Йоханссон является гражданином трёх стран – Люксембурга, Ирландии и Швеции. Он успел сыграть за «молодёжки» всех трёх сборных, а в последний раз выходил на поле за Люксембург.

Чичарито перешёл из «Севильи» в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020