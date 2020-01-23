«Севилья» купила 18-летнего нападающего «Баварии»

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о приобретении у мюнхенской «Баварии» нападающего Риана Йоханссона.



Условия сделки между клубами на разглашаются. Андалусийцы заключили с 18-летним футболистом контракт, рассчитанный на шесть лет. Риан начнёт выступление в молодёжной команде «Севильи», но тренироваться будет также с основой.



Йоханссон выступал за молодёжную команду «Баварии» с 2017 года, а ранее был в академиях «Расинга» из Люксембурга и «Метца». В последние два межсезонья форвард находился в расположении главной команды мюнхенцев.



Йоханссон является гражданином трёх стран – Люксембурга, Ирландии и Швеции. Он успел сыграть за «молодёжки» всех трёх сборных, а в последний раз выходил на поле за Люксембург.

Чичарито перешёл из «Севильи» в «Лос-Анджелес Гэлакси»