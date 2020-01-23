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Неймар сделал пас пятой точкой. «Уфа» отреагировала, напомнив о трюке Евсеева

Неймар сделал пас пятой точкой. «Уфа» отреагировала, напомнив о трюке Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оригинальным образом совершил пас в полуфинальном матче Кубка французской лиги с «Реймсом».

В одном из эпизодов мяч направился в сторону бразильца, когда тот находился к нему боком. Форвард принял нестандартное решение и сделал передачу на партнёра пятой точкой, оставив не у дел соперника, устремившегося в его сторону, чтобы сыграть в отборе.

Матч в итоге завершился победой «ПСЖ» со счётом 3:0. На счету Неймара оказалась голевая передача.

На трюк Неймара отреагировала пресс-служба «Уфы», чей главный тренер Вадим Евсеев отметился аналогичным приёмом в начале нынешнего сезона. Уфимцы опубликовали в «Твиттере» следующее сообщение: «Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера ФК «Уфа» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в 433 (аккаунт с футбольными видео. – Прим. «Чемпионата»). А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?»

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