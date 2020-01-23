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Клопп: не понимаю соцсети, я уже слишком стар для них

Клопп: не понимаю соцсети, я уже слишком стар для них
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к социальным сетям.

«Я их не понимаю, соцсети. Для чего вообще это делать? Возможно, когда-нибудь в будущем я обращу на это внимание, но сейчас этого не представляю. Я не понимаю, почему люди хотят сказать другим людям, которых они не знают, что хорошо или плохо в данный момент. Но это проблема, вероятно, моего поколения. Я уже слишком стар для этого», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Юргена Клоппа в активе 64 очка в 23 турах. Следующий матч мерсисайдцы проведут в гостях сегодня, 23 ноября, с «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» имеет преимущество над ближайшим преследователем в 13 очков, при этом имея игру в запасе.

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