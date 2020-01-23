«Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять Сульшера, несмотря на поражение от «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, несмотря на поражение в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (0:2), сообщает Sky Sports.



По информации источника, руководство «красных дьяволов» продолжает выражать поддержку норвежскому специалисту.



«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка и потерпев второе поражение подряд, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов, которую замыкает лондонский «Челси», составляет 6 очков.



В следующем туре чемпионата Англии манкунианцы сыграют с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.