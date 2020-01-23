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Б. Ротенберг: Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ? Полная ерунда, он всё знал заранее

Б. Ротенберг: Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из
Б. Ротенберг: Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ? Полная ерунда, он всё знал заранее
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший прокомментировал ситуацию с переходом в клуб нападающего «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ, – полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. Накануне, 22 января, аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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