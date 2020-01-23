Отчим Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Ротенберга

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга-старшего на тему перехода игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. Накануне, 22 января, аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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