«Интер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде хавбека Весино

Полузащитник «Интера» Матиас Весино не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italy.

По информации источника, стороны не смогли договориться об условиях сделки. В настоящий момент «Интер» обсуждает возможную сделку по обмену Весино, который подпишет контракт с «Наполи», на бразильского полузащитника Аллана, который отправится в противоположном направлении и присоединится к клубу Антонио Конте.

Матиас Весино сыграл 14 матчей в чемпионате Италии а этом сезоне. Уругваец забил один гол и стал автором одной результативной передачи. В свою очередь Аллан принял участие в 20 играх за «Наполи», в которых отметился одним голом и одним голевым пасом.