«Интер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде хавбека Весино
Полузащитник «Интера» Матиас Весино не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italy.
По информации источника, стороны не смогли договориться об условиях сделки. В настоящий момент «Интер» обсуждает возможную сделку по обмену Весино, который подпишет контракт с «Наполи», на бразильского полузащитника Аллана, который отправится в противоположном направлении и присоединится к клубу Антонио Конте.
Матиас Весино сыграл 14 матчей в чемпионате Италии а этом сезоне. Уругваец забил один гол и стал автором одной результативной передачи. В свою очередь Аллан принял участие в 20 играх за «Наполи», в которых отметился одним голом и одним голевым пасом.
«Эвертон» и «Интер» заинтересованы в полузащитнике «Наполи» Аллане
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