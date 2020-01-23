Гендир «Сочи»: если Кокорин профессионал, то должен играть. Что значит хочу или не хочу?

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о ситуации с переходом в клуб нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Пока дата, когда присоединится Кокорин, не известна. Выходил ли я на его отчима? А мне надо? Я с ним не общался.



Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду? Сам Александр? Агент? Мы берём не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит хочу или не хочу? Наша полемика ни к чему не приведёт. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что, больше не о чем писать?» — цитирует Рубашко «Спорт день за днём».



Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. Накануне, 22 января, аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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