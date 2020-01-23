Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила о решении продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.



«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — приводит слова Илюхиной «Р-Спорт».



Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до лета этого года. Специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2018 года и в сезоне-2018/2019 привёл коллектив к титулу чемпионов России.



В настоящее время петербургская команда располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Семака в активе 45 очков в 19 турах. В первом матче после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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