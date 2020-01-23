«РБ Лейпциг» заплатит за хавбека загребского «Динамо» Ольмо € 30 млн

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает Marca.
По информации источника, футболист перейдёт в «РБ Лейпциг». Трансфер испанца оценивается в € 30 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Если сделка состоится, то это будет самая дорогая продажа загребского «Динамо» в истории. Контракт полузащитника с «РБ Лейпциг» будет рассчитан до лета 2024 года с годовой зарплатой в € 3 млн плюс бонусы.
Ранее была информация, что «Барселона» и «Милан» были ближе всех к трансферу Ольмо. Также футболистом интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Даниэль Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.
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