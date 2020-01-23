Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Сегодня, 23 января, вечером «Спартак» провёл заключительную тренировку на поле в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах.
В общую группу вернулся капитан и защитник команды Георгий Джикия, который несколько дней работал с ограничениями. Нападающий Джордан Ларссон и вратарь Александр Селихов продолжают тренироваться в зале. По индивидуальной программе на стадионе занимался защитник Лоренсо Мельгарехо, которого беспокоит повреждение спины. Малькольм Баду также пропустил тренировочные занятия из-за небольшой травмы.
Завтра, 24 января, утром спартаковцы проведут разминку в отеле, после чего отправятся в аэропорт и вылетят в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Московскому клубу предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».
- 23 января 2020
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