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Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 23 января, вечером «Спартак» провёл заключительную тренировку на поле в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах.

В общую группу вернулся капитан и защитник команды Георгий Джикия, который несколько дней работал с ограничениями. Нападающий Джордан Ларссон и вратарь Александр Селихов продолжают тренироваться в зале. По индивидуальной программе на стадионе занимался защитник Лоренсо Мельгарехо, которого беспокоит повреждение спины. Малькольм Баду также пропустил тренировочные занятия из-за небольшой травмы.

Завтра, 24 января, утром спартаковцы проведут разминку в отеле, после чего отправятся в аэропорт и вылетят в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Московскому клубу предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».

Тедеско: Джикия — капитан «Спартака», а не капитан Джано
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