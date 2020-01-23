Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Сегодня, 23 января, вечером «Спартак» провёл заключительную тренировку на поле в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах.

В общую группу вернулся капитан и защитник команды Георгий Джикия, который несколько дней работал с ограничениями. Нападающий Джордан Ларссон и вратарь Александр Селихов продолжают тренироваться в зале. По индивидуальной программе на стадионе занимался защитник Лоренсо Мельгарехо, которого беспокоит повреждение спины. Малькольм Баду также пропустил тренировочные занятия из-за небольшой травмы.

Завтра, 24 января, утром спартаковцы проведут разминку в отеле, после чего отправятся в аэропорт и вылетят в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Московскому клубу предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».