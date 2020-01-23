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«Боруссия» Д близка к покупке хавбека «Ювентуса» Джана

«Боруссия» Д близка к покупке хавбека «Ювентуса» Джана
Футбол / Италия 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, дортмундская «Боруссия» близка к покупке игрока. Личный контракт футболиста уже согласован и будет рассчитан до 2024 года. Осталось договориться о сумме трансфера. Немецкий клуб предложил € 18 млн за хавбека, однако «Ювентус» намерен выручить больше.

Ранее была информация, что в услугах Джана заинтересованы «Милан», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Эмре Джаном. Переход может состояться зимой
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