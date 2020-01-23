«Боруссия» Д близка к покупке хавбека «Ювентуса» Джана

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, дортмундская «Боруссия» близка к покупке игрока. Личный контракт футболиста уже согласован и будет рассчитан до 2024 года. Осталось договориться о сумме трансфера. Немецкий клуб предложил € 18 млн за хавбека, однако «Ювентус» намерен выручить больше.
Ранее была информация, что в услугах Джана заинтересованы «Милан», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.
- 23 января 2020
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:06
-
15:57
-
15:41
-
15:29
-
15:24
-
15:02
-
14:40
-
14:38
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:19
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:20
-
12:09
-
12:01
-
11:50
-
11:27
-
11:15
-
10:52