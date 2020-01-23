«Боруссия» Д близка к покупке хавбека «Ювентуса» Джана

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, дортмундская «Боруссия» близка к покупке игрока. Личный контракт футболиста уже согласован и будет рассчитан до 2024 года. Осталось договориться о сумме трансфера. Немецкий клуб предложил € 18 млн за хавбека, однако «Ювентус» намерен выручить больше.

Ранее была информация, что в услугах Джана заинтересованы «Милан», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».



Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.