«Челси» может вернуться к варианту с Чаловым, если не сумеет заполучить Кавани

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов остаётся в списке потенциальных приобретений лондонского «Челси».
Как сообщает Daily Express, синие могут вернуться к варианту с 21-летним россиянином, если не сумеют заполучить форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани. Минувшей ночью «Челси» сделал парижанам предложение об аренде уругвайца до конца нынешнего сезона за £ 5 млн (почти € 6 млн). При этом лондонцы были готовы взять на себя обязательства по выплате игроку его зарплаты, которая составляет £ 360 тыс. в неделю (€ 426 тыс.). Французский клуб предпочёл бы продать Эдинсона за £ 15 млн (€ 17,8 млн).
Ранее сообщалось, что в услугах Чалова также заинтересованы «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» и «Севилья».
Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
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