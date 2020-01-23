Агент Райола: ФИФА ведёт себя как Дональд Трамп

Футбольный агент Мино Райола считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) пытается дискредитировать агентов в глазах болельщиков.
«Люди говорят, что агентам переплачивают, но это не так. ФИФА хочет заставить людей верить в это. Мне кажется, что умные болельщики так не думают. Мне кажется, они понимают, что против агентов ведётся война в медиа.
Зачем нападать на агентов, если растут все области футбола? Люди не глупы, они понимают, что ФИФА каждый год повышает стоимость билетов на матчи чемпионата мира на 25%. Затем оказывается, что люди из тех стран, где проводятся турниры, не могут позволить себе билеты.
Не понимаю, почему ФИФА хочет, чтобы все деньги с трансферов шли через их банк. Здесь речь идёт только о власти. Им просто нужно одержать немного побед. Вице-президента организации арестовали в день избрания президента.
Это то, что Дональд Трамп делает всю свою жизнь: о, есть проблема, мы создадим ещё одну проблему. Агенты не являются проблемой. Если мы ослабнем, ослабнут и футболисты. Вот и всё.
Мы живём в странах, которые очень хорошо регулируются законами. Есть даже закон о том, что компания не может быть монополистом, но ФИФА его не уважает», — приводит слова Райолы Goal.
- 23 января 2020
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