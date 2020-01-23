«Тоттенхэм» предложил за Виллиана Жозе € 25 млн. «Реал Сосьедад» требует € 50 млн

«Тоттенхэм Хотспур» не может договориться по трансферу бразильского нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, утверждает Cadena Ser.

По данным источника, английский клуб предлагает за футболиста € 25 млн, но испанцы оценивают бразильца в € 50 млн. Если трансфер состоится, то «Реал Сосьедад» не получит всей суммы трансфера, так как 30% прав на игрока принадлежат компании Maldonado. Впрочем, есть вероятность, что клубы всё-таки договорятся.

Напомним, что «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает кандидатуру Виллиана Жозе в качестве замены нападающему Гарри Кейну, который выбыл из строя из-за травмы на длительный срок.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей. Отступные в его контракте составляют € 70 млн.