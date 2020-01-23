Бразильский вратарь «Барселоны» Нето выбыл из строя из-за травмы лодыжки, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Голкипер получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Ивисой» (2:1) в столкновении с партнёром по команде Клеманом Лангле и соперником. Сроки восстановления бразильца не уточняются.

Нето перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 26 млн. В нынешнем сезоне 30-летний вратарь принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором пропустил два гола. Контракт голкипера с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

«Барселона», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч клуб проведёт 25 января на выезде с «Валенсией».