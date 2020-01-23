Йевтич: не стал долго думать о переходе в «Рубин»

Новичок «Рубина» Дарко Йевтич дал комментарий после первой тренировки в новой команде.

«Я счастлив оказаться здесь. Первая тренировка оказалась очень интенсивной, мы неплохо поиграли, у команды был заметен хороший уровень футболистов. И я надеюсь, что мой уровень игры также поможет команде вырасти.

Мой переход получился достаточно быстрым. После зимнего перерыва получил информацию, что мной интересуется «Рубин». Долго думать не стал, и я рад, что быстро оказался в этой команде.

Сначала хочу как можно быстрее адаптироваться, познакомиться со всеми. Надеюсь, что мы сможем вернуть команду на прошлый уровень, который был несколько лет назад. Я прекрасно помню, как «Рубин» выступал в Лиге чемпионов. Понимаю, что говорить об этом слишком рано, но мы будем ставить перед собой цели и стремиться к ним.

Моя любимая позиция — это позиция «десятки», плеймейкера, хотя я могу сыграть и «восьмёрку», и вингера. Мои лучшие качества в игре — это стандарты, неплохо бью с левой ноги, но моим любимым элементом игры является последняя передача. Надеюсь, что смогу воплотить всё это в игре за «Рубин», — приводит слова Йевтича пресс-служба казанского клуба.