«Манчестер Юнайтед» может вернуть Тевеса
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Боки Хуниорс» Карлосу Тевесу, утверждает Tuttosport.
По данным источника, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе манкунианцев Тевес может заменить травмированного нападающего Маркуса Рашфорда, который выбыл из строя из-за травмы на несколько недель.
Тевес ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2009 год и дважды становился с клубом чемпионом Англии.
Тевес выступает за «Боку Хуниорс» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Аргентины (четыре — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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