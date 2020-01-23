«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса

Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«Интер» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Интера».
В первой половине нынешнего сезона 29-летний Мозес выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, провёл за клуб шесть матчей в чемпионате Турции (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Ранее он играл за «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». За сборную Нигерии сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Мозес становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.
- 23 января 2020
-
19:34
-
19:31
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:26
-
18:16
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:06
-
15:57
-
15:41
-
15:29
-
15:24
-
15:02
-
14:40
-
14:38
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:19
-
13:00
-
13:00