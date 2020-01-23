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«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса

«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса
Футбол / Англия 0

Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Интер» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Интера».

В первой половине нынешнего сезона 29-летний Мозес выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, провёл за клуб шесть матчей в чемпионате Турции (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Ранее он играл за «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». За сборную Нигерии сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Мозес становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.

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