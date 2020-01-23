Тульский «Арсенал» обыграл румынский «Сепси» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» и румынский «Сепси» провели товарищеский матч в Белеке (Турция). Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александру Тудорие. 23-летний футболист реализовал пенальти на 51-й минуте.

«Арсенал» завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «оружейники» одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

«Сепси» идёт восьмым в Первой лиге Румынии. В 22 встречах команда Чабы Ласло набрала 28 очков.

Календарь матчей Премьер-Лиги сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу российского первенства можно посмотреть здесь.