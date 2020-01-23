Тульский «Арсенал» обыграл румынский «Сепси» в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» и румынский «Сепси» провели товарищеский матч в Белеке (Турция). Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий «Арсенала» Александру Тудорие. 23-летний футболист реализовал пенальти на 51-й минуте.
«Арсенал» завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «оружейники» одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
«Сепси» идёт восьмым в Первой лиге Румынии. В 22 встречах команда Чабы Ласло набрала 28 очков.
Календарь матчей Премьер-Лиги сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу российского первенства можно посмотреть здесь.
«Читал по 6-7 часов в день». Футболист «Арсенала» восьмой год учится на юриста
Читайте также
- 23 января 2020
-
19:34
-
19:31
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:26
-
18:16
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:06
-
15:57
-
15:41
-
15:29
-
15:24
-
15:02
-
14:40
-
14:38
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:19
-
13:00
-
13:00
Партнерский контент