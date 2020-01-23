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«Челси» может купить Поупа на замену Кепе

«Челси» может купить Поупа на замену Кепе
Футбол / Англия 0

Будущие голкипера Кепы Аррисабалаги в лондонском «Челси» находится под вопросом. После ряда ошибок 25-летнего испанца руководство синих задумалось о замене, сообщает Evening Standard.

По информации издания, предстоящим летом «Челси» может приобрести вратаря «Бёрнли» и национальной команды Англии Ника Поупа. Если трансфер состоится, не исключено, что лондонцы продадут Кепу.

Аррисабалага перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за € 80 млн. В нынешнем сезоне испанец пропустил 43 мяча в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Кепы с синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Поуп в этой кампании пропустил 38 голов в 23 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение 27-летнего голкипера с «Бёрнли» рассчитано до 30 июня 2023 года и включает опцию продления на один сезон.

Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе
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