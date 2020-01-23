«Локомотив» проиграл хорватскому «Осиеку» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» и «Осиек» провели товарищеский матч в Марбелье (Испания). Финальный свисток зафиксировал победу хорватской команды со счётом 2:0.
Автором первого гола стал нападающий «Осиека» Эрос Грезда, отличившийся на 17-й минуте. До перерыва ещё один мяч в ворота «железнодорожников» отправил форвард Мирко Марич.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах команда Юрия Сёмина одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. «Осиек», набрав 33 очка в 19 матчах, идёт четвёртым в чемпионате Хорватии.
Календарь РПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу российского первенства можно посмотреть здесь.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2020, четверг. 18:00 МСК
Осиек
Осиек, Хорватия
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Грезда – 17' 2:0 Марич – 35'
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