Переход Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» близок к срыву

«Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг» не смогли договориться о трансфере полузащитника Бруну Фернандеша. 25-летний португалец, скорее всего, не перейдёт в январе в стан «красных дьяволов», сообщает Goal.

Сделку блокирует один из руководителей «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер. Причина — отказ платить требуемые «Спортингом» € 80 млн. Последнее предложение манкунианцев составило € 60,5 млн (€ 50 млн + € 10,5 млн в виде бонусов). Лиссабонцы хотят получить большую сумму сразу, поскольку сомневаются, что игрок сможет выполнить условия для дополнительных выплат.

Агент Жорже Мендеш и вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд пытались прийти к компромиссу в переговорах со «Спортингом», но затем вмешался Джоэл Глейзер, который не хочет, чтобы клуб шёл на уступки.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач в 27 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.