Тренер «Кёльна»: возможно, поставим три автобуса, чтобы сдержать Холанда

Главный тренер «Кёльна» Маркус Гиздоль рассказал, как клуб планирует действовать против норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«У нас есть огромный клубный автобус, на котором мы ездим. Быть может, мы просто поставим его в штрафной, или три автобуса рядом друг с другом, чтобы противостоять Холанду.
У «Боруссии» есть целая группа отличных футболистов — от Ройса до Гётце, Азара или Санчо. Благодаря Холанду они получили ещё один компонент. Быть может, мы сумеем остановить Эрлинга, но, возможно, и нет. Но мы совершим огромную ошибку, если будем действовать только против него», — приводит слова Гиздоля Bild.
Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» в январе из «Ред Булл Зальцбург» и в первом же матче сделал хет-трик.
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