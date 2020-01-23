Тодибо: на тренировках в «Барселоне» все защищаются очень аккуратно против Месси

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.

«Все понимают, что Месси не должен получить травму. На тренировках все защищаются очень аккуратно против него. Я многому научился у Лионеля. Несколько раз использовал подкат против него, но я действовал предельно осторожно, чтобы не нанести повреждение», — приводит слова Тодибо Bild.

В нынешнем сезоне Месси забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач в 21 матче за каталонский клуб во всех турнирах.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В 20 встречах сине-гранатовые записали в свой актив 43 очка.