Форвард «Монако» Бен-Йеддер — лучший игрок Лиги 1 в декабре

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам декабря, сообщается в официальном «твиттере» национального союза профессиональных футболистов Франции.
В минувшем месяце форвард провёл четыре матча в чемпионате Франции, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Бен-Йеддер перешёл в «Монако» летом 2019 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (17 — в основном составе), в которых стал автором 14 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с монегасками действует до лета 2024 года.
«Монако», набрав 29 очков в 20 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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