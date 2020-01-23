Новый контракт сделает Бензема одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала»
Нападающий Карим Бензема договорился о продлении контракта с мадридским «Реалом» до 30 июня 2022 года. Новое соглашение сделает 32-летнего француза одним из самых высокооплачиваемых футболистов «сливочных», сообщает RMC.
О продлении сотрудничества с Бензема «Реал» официально объявит до конца нынешнего сезона. Карим выступает за мадридцев с лета 2009 года. Ранее форвард защищал цвета «Лиона».
В этой кампании Бензема в 19 матчах испанской Примеры забил 12 мячей и отдал 5 голевых пасов. Ещё 4 гола и 2 результативные передачи французский игрок записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 20 матчах мадридская команда набрала 43 очка.
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