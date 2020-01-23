Сёмин: ничего страшного в поражении «Локомотива» нет, есть основания встряхнуть команду

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после поражения в товарищеском матче с хорватским клубом «Осиек» (0:2).

«Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад. У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации. Мы пропускаем нелепые голы, поэтому есть о чём поговорить. Это хорошо.

Как оценю игру тех, для кого сегодня был первый матч на этом сборе? Все ниже среднего уровня, потому что мы тренируемся всего восемь дней. Оценка будет необъективной.

Во втором тайме было больше эмоций, а качество игры невысокое, как и в первом. Из-за эмоций футбол кажется более быстрым и агрессивным», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».