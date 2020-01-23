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«Реал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Малаги»

«Реал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Малаги»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Малаги» Уго Вальехо перейдёт в мадридский «Реал», утверждает AS.

По данным источника, клубы обо всём договорились. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. Сумма предстоящего трансфера не разглашается. После перехода в «Реал» форвард будет отдан в аренду «Депортиво» до окончания сезона-2019/2020.

19-летний Вальехо является воспитанником «Малаги». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах второго испанского дивизиона (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Форвард сыграл один матч за юношескую сборную Испании U19.

«Реал», набрав 43 очка в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является «Барселона» (43).

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