«Березуцкие были дровосеками. Зато потом круто выросли». Ярошик — о тренировках Газзаева

Бывший полузащитник сборной Чехии Иржи Ярошик рассказал о первых сборах в московском ЦСКА под руководством Валерия Газзаева.

«Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Опять же, много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали. В бассейне я был неплох, но час плавать по кругу нелегко. Особенно для тех, кто не умел. Шутил, что в ЦСКА не буду играть в футбол, а займусь плаванием.

Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам — из середины квадрата не выходил. Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, всё придёт». Я отвечаю: «Я такой дровосек». Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеками. Зато потом как круто выросли!» — сказал Ярошик, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полностью интервью с Иржи Ярошиком будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 24 января.