Ярошик — о Мандрыкине: когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о совместных поездках на машине с одноклубником Вениамином Мандрыкиным.

«Помню, когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку. Скорость заходила за 100-150 км/ч. Чем всё закончилось — страшно. Никому бы этого не пожелал, тут и говорить нечего.

Гоняю ли на машине? В молодости каждый через это проходит. Кажется, что весь мир твой. Если дорога пустая, хочется проверить, какую скорость можно выжать. Один раз ехал в Прагу на Audi в день рождения — разгонялся за 200 км/ч. Меня тогда поймали полицейские, не помогло даже то, что у меня праздник. Пришлось платить штраф», — сказал Ярошик, побывавший в гостях у «Чемпионата».

В ноябре 2010 года Мандрыкин, пытаясь скрыться от преследования ГИБДД, врезался в дерево на скорости 200 км/ч. В результате аварии вратарь сломал позвоночник и повредил спинной мозг.