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Ярошик — о Мандрыкине: когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку

Ярошик — о Мандрыкине: когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о совместных поездках на машине с одноклубником Вениамином Мандрыкиным.

«Помню, когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку. Скорость заходила за 100-150 км/ч. Чем всё закончилось — страшно. Никому бы этого не пожелал, тут и говорить нечего.

Гоняю ли на машине? В молодости каждый через это проходит. Кажется, что весь мир твой. Если дорога пустая, хочется проверить, какую скорость можно выжать. Один раз ехал в Прагу на Audi в день рождения — разгонялся за 200 км/ч. Меня тогда поймали полицейские, не помогло даже то, что у меня праздник. Пришлось платить штраф», — сказал Ярошик, побывавший в гостях у «Чемпионата».

В ноябре 2010 года Мандрыкин, пытаясь скрыться от преследования ГИБДД, врезался в дерево на скорости 200 км/ч. В результате аварии вратарь сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

«Березуцкие были дровосеки. А я думал, что в ЦСКА буду пловцом». Ярошик в гостях у «Чемпа»
Иржи Ярошик – про финт Дрогба, езду с Мандрыкиным и «договорняки» в России и Испании.
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