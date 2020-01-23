«Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу Сегунды

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Мирандес», выступающий в Сегунде, обыграл «Сельту» со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Миранда-де-Эбро на стадионе «Мунисипаль де Андува». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. Ему ассистировали судьи на линиях Сесар Мануэль Новаль Фонт и Хосе Антонио Гарридо Ромеро.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Баррозо Родригес, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались на 75-й минуте, отличился Пионе Систо, которому ассистировал Рафинья. Матч перешёл в дополнительное время. На 112-й минуте пенальти не реализовал игрок «Мирандеса» Альваро Рей. Впрочем, через пару минут победный гол забил Антонио Санчес Наварро с передачи Мартина Кастельяноса.