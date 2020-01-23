«Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу Сегунды

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Мирандес», выступающий в Сегунде, обыграл «Сельту» со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Миранда-де-Эбро на стадионе «Мунисипаль де Андува». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. Ему ассистировали судьи на линиях Сесар Мануэль Новаль Фонт и Хосе Антонио Гарридо Ромеро.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Баррозо Родригес, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались на 75-й минуте, отличился Пионе Систо, которому ассистировал Рафинья. Матч перешёл в дополнительное время. На 112-й минуте пенальти не реализовал игрок «Мирандеса» Альваро Рей. Впрочем, через пару минут победный гол забил Антонио Санчес Наварро с передачи Мартина Кастельяноса.
- 24 января 2020
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:56
-
22:41
-
22:31
-
22:19
-
21:58
-
21:54
-
21:38
-
21:19
-
21:10
-
20:56
-
20:48
-
20:33
-
20:19
-
19:54
-
19:49
-
19:34
-
19:31
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:26
-
18:16
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:09