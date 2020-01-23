Экс-хавбек ЦСКА Хонда может перейти в «Ботафого»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда может перейти в «Ботафого», утверждает Esporte Interativo.
По данным источника, бразильский клуб рассматривает кандидатуру японского хавбека, который в данный момент является свободным агентом. Таким образом, японец может достаться бразильцам бесплатно.
Последним клубом 33-летнего Хонды был голландский «Витесс», за который он выступал в течение 1,5 месяцев. В составе голландского клуба японский хавбек принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов (три — в основном составе) и не отметился результативными действиями.
С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка. В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016.
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