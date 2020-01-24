«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ему ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.
Счёт был открыт в начале матча — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Хендерсон, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд. Хозяева восстановили равновесие в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Рауль Хименес с передачи Адамы Траоре. Победу «Ливерпулю» принёс Роберто Фирмино, который забил гол на 84-й минуте с паса Хендерсона.
«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.
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