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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, ему ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт в начале матча — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Хендерсон, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд. Хозяева восстановили равновесие в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Рауль Хименес с передачи Адамы Траоре. Победу «Ливерпулю» принёс Роберто Фирмино, который забил гол на 84-й минуте с паса Хендерсона.

«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
23 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Хендерсон – 8'   1:1 Хименес – 51'   1:2 Фирмино – 84'
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