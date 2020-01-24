«Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб третьего дивизиона «Культураль Леонеса» обыграл мадридский «Атлетико». Встреча состоялась в Леоне на стадионе «Мунисипаль Рейно де Леон» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:1.

Основное время завершилось со счётом 1:1. На гол форварда «Атлетико» Анхеля Корреа «Культураль» ответил точным ударом Хулена Кастаньеда. Победу хозяевам в дополнительное время принёс гол Серхио Бенито.

В параллельном матче «Райо Вальекано» в серии пенальти обыграл «Бетис» (2:2, 4:2 – по пенальти). «Эйбар» проиграл «Бадахосу» (1:3), а «Леганес» обыграл «Эбро» (1:0).