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«Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

«Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором клуб третьего дивизиона «Культураль Леонеса» обыграл мадридский «Атлетико». Встреча состоялась в Леоне на стадионе «Мунисипаль Рейно де Леон» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:1.

Основное время завершилось со счётом 1:1. На гол форварда «Атлетико» Анхеля Корреа «Культураль» ответил точным ударом Хулена Кастаньеда. Победу хозяевам в дополнительное время принёс гол Серхио Бенито.

В параллельном матче «Райо Вальекано» в серии пенальти обыграл «Бетис» (2:2, 4:2 – по пенальти). «Эйбар» проиграл «Бадахосу» (1:3), а «Леганес» обыграл «Эбро» (1:0).

Кубок Испании. 1/16 финала
23 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Культураль Леонеса
Леон
Окончен
2 : 1
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 62'   1:1 Кастаньеда – 83'   2:1 Бенито – 108'
Кубок Испании. 1/16 финала
23 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 2
4 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Catena Marugán – 47'   1:1 Хоакин Санчес – 84'   1:2 Морон – 97'   2:2 Martín García – 118'
Кубок Испании. 1/16 финала
23 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Бадахос
Бадахос
Окончен
3 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 Fobi – 8'   2:0 Corredera Alardi – 21' (пен)   2:1 Шарлес – 29' (пен)   3:1 Васкес – 72'
Кубок Испании. 1/16 финала
23 января 2020, четверг. 21:00 МСК
Эбро
Сарагоса
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Сильва – 44'
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