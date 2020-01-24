Клопп — о победе над «Вулверхэмптоном»: всё решил волшебный момент Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино.

«Сегодня мы два или три раза меняли схему игры. Соперник давал нам играть до последней трети, что позволило им проводить контратаки. Но всё решил волшебный момент Фирмино.

Пока не знаем, насколько серьезна травма Мане. После его ухода мы перестроились на схему 4-3-3. Из-за этого нам не хватало одного игрока, чтобы действовать позади мяча. Нужно было оставаться в игре и ждать, когда кто-то выйдет на первый план и это опять-таки сделал Фирмино», — приводит слова Клоппа официальный сайт АПЛ.

«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.