«Твиттер» «Транмира»: подайте нам «Манчестер Юнайтед»
Клуб третьего дивизиона «Транмир Роверс» эмоционально отреагировал на выход в 1/16 финала Кубка Англии. В матче-переигровке команда обыграла «Уотфорд» Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Эммануэль Монте и Пол Маллина. Единственный гол за «Уотфорд» забил Кайлен Хайндс. За выход в 1/8 финала Кубка Англии «Транмир» сыграет с «Манчестер Юнайтед», который в своём матче обыграл «Вулверхэмптон».
«Мы сделали это! Подайте нам «Манчестер Юнайтед», — появилась запись в официальном «твиттере» «Транмир Роверс».
Матч между «Транмиром» и «Манчестер Юнайтед» состоится 26 января.
Расписание матчей Кубка Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
Клуб третьего дивизиона обыграл «Уотфорд» и сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии
Читайте также
- 24 января 2020
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
-
00:28
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:56
-
22:41
-
22:31
-
22:19
-
21:58
-
21:54
-
21:38
-
21:19
-
21:10
-
20:56
-
20:48
-
20:33
-
20:19
-
19:54
-
19:49
-
19:34
-
19:31
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:37
Партнерский контент