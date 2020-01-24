«Твиттер» «Транмира»: подайте нам «Манчестер Юнайтед»

Клуб третьего дивизиона «Транмир Роверс» эмоционально отреагировал на выход в 1/16 финала Кубка Англии. В матче-переигровке команда обыграла «Уотфорд» Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Эммануэль Монте и Пол Маллина. Единственный гол за «Уотфорд» забил Кайлен Хайндс. За выход в 1/8 финала Кубка Англии «Транмир» сыграет с «Манчестер Юнайтед», который в своём матче обыграл «Вулверхэмптон».

«Мы сделали это! Подайте нам «Манчестер Юнайтед», — появилась запись в официальном «твиттере» «Транмир Роверс».

Матч между «Транмиром» и «Манчестер Юнайтед» состоится 26 января.

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