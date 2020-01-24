Клопп рассказал о травме Мане. Форвард был заменён на 33-й минуте матча
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму нападающего Садио Мане, которую он получил в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1). Сенегальский форвард покинул поле на 33-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Такуми Минамино.
«Мы точно не знаем, какая именно это травма, но это связано с мышцами. Он что-то почувствовал в подколенном сухожилии. Мы еще не знаем, очевидно, нам нужно подождать. Посмотрим», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на 7-м месте.
Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
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