Пакета не захотел играть с «Брешией», потому что ему «не хватает спокойствия»

Бразильский полузащитник «Милана» Лукас Пакета остался вне заявки на матч своей команды с «Брешией» в 21-м туре чемпионата Италии.
Игрок попросил главного тренера «Милана» Стефано Пиоли не включать его в состав на игру, потому что ему «не хватает спокойствия». Стресс бразильца обсуловлен тем, что на данный момент он так и не освоился в клубе. На прошлой неделе Пакета обращался в больницу с тахикардией, но никаких заболеваний у него обнаружено не было, сообщает Sky Italia.
22-летний Лукас Пакета перешёл в «Милан» из «Фламенго» 3 января 2019 года. В текущем розыгрыше итальянского первенства игрок провёл 14 матчей и получил в них пять жёлтых карточек. Матч с «Брешией» состоится на стадионе «Сан-Сиро» 24 января. После 20 туров «Милан» находится на 8-м месте в турнирной таблице.
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