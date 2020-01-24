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Лукаку назвал причины ухода из «Манчестер Юнайтед»

Лукаку назвал причины ухода из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о своём уходе из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.

«Я думаю, что должен был заново открыть себя. Прошлый год был трудным для меня с профессиональной стороны, потому что всё шло не так, как я хотел. Поэтому я должен был найти, чего мне не хватало. Я пришёл к выводу, что настала пора изменить что-то вокруг себя и сменить среду.

Я принял решение в марте, пошёл в офис тренера и сказал, что мне нужно двигаться дальше. Тогда я практически не играл и не выступал на должном уровне. Считаю, что нам с клубом было обоим выгодно пойти разными путями. Я думаю, что принял правильное решение. «Манчестер Юнайтед» пригласил молодых футболистов, поэтому, мне кажется, это была выигрышная ситуация для обоих», — приводит слова Лукаку Sky Sports.

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