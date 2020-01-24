Карраско может перейти в чемпионат Англии

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в чемпионате Англии уже в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон намерен усилить свою команду из-за большого количества травм, и бывший полузащитник «Атлетико Мадрид» Карраско может стать одним из игроков, усиливших состав лондонского клуба.



Одна из больших проблем с переездом бельгийца в Англию заключается в его зарплате, которая составляет более € 210 тыс. в неделю. Вероятнее всего, «Кристал Пэлас» не захочет платить такую сумму 26-летнему футболисту.

Сообщается, что сейчас Карраско находится в Бельгии и тренируется самостоятельно, поскольку в ближайшее время хочет решить своё футбольное будущее. Контракт игрока с китайским клубом истекает в конце 2022 года.

В прошлом сезоне 26-летний футболист принял участие в 25 матчах в китайской Суперлиге. Бельгиец забил 17 мячей и стал автором 8 результативных передач.