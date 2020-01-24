Гендиректор «Локомотива» рассказал о работе над трансфером Алексея Миранчука за границу

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе над трансфером полузащитника Алексея Миранчука в один из зарубежных клубов.
«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», — приводят слова Кикнадзе «Известия».
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие европейские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что россонери отказались от идеи приобретения российского футболиста.
В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 24-летнего хавбека 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
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